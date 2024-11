Elezioni FIGC, Gravina si ricandida. Orizzonte chiaro, in assenza di un fattore – TS

Gabriele Gravina annuncerà pubblicamente la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza della FIGC. L’appoggio della Serie A, per riuscire nel proprio intento, non riveste un’importanza primaria.

LA SITUAZIONE – Gabriele Gravina sta per comunicare la sua volontà di ricandidarsi alla guida della FIGC. Le riserve, finora mostrate sul cammino da seguire in vista delle prossime elezioni federali, sono state sciolte dall’attuale Presidente della Federazione italiana di calcio. Nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre, ci dovrebbe essere la conferma ufficiale di una realtà che ormai si è venuta a consolidare negli ultimi giorni. A dispetto di indiscrezioni di segno diverso o di voci di problemi giudiziari che, nel concreto, non sono per nulla effettivi.

Gravina e il sostegno per la ricandidatura al vertice della FIGC: sfiderà Del Piero?

SUGGESTIONE IRREALISTICA – L’idea di una sfida per la Presidenza della FIGC con la leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero non poggia, al momento, su solide basi. Si è trattato finora di paventare l’ipotesi di una candidatura che, in realtà, è tutt’altro che vicina. Gravina gode di un consenso così ampio, tra il novero degli elettori, che l’idea di una “figura di opposizione” in grado di scalzarlo al vertice della FIGC appare poco plausibile.

MANCATO FATTORE – Gravina sarà supportato da una larga maggioranza di club della Serie B e della Serie C, ma anche dell’Assocalciatori e dei tecnici. Nonostante le società di Serie A non appaiono inclinate a supportarlo, come prevedibile dati i precedenti attriti tra le parti, la strada verso la rielezione appare già segnata. Con la candidatura ufficiale come parte essenziale di tale percorso.

Fonte: Guido Vaciago – TuttoSport