Gravina: “Riapertura stadi, ora la Supercoppa Europea. Meno tamponi”

Condividi questo articolo

Gabriele Gravina

Gravina ha parlato di un tema particolarmente sentito da tutti i tifosi: la riapertura degli stadi. Il Presidente della FIGC sottolinea le proposte inviate al Cts riguardanti anche il numero di tamponi effettuati. Di seguito le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti dopo il Consiglio Federale svoltosi a Roma

NUOVE PROPOSTE – Gabriele Gravina e i passi in avanti per il calcio: «Abbiamo presentato al Cts le nostre proposte che andranno in esame tra oggi e domani. La prima riguarda la limitazione dei tamponi, vista l’invasività per gli atleti. Sempre con il massimo rispetto della tutela della salute. Poi c’è il tema della riapertura degli stadi. C’è già stato qualche esperimento in queste giornate con risultati straordinari per disciplina e capacità organizzativa. Ora aspettiamo anche la Supercoppa Europea: è un grande messaggio per tutto il calcio e un esperimento importante. Senza la riapertura degli stadi si tratta di uno spettacolo monco».