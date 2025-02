Gravina a Report: «Inter in regola! Non c’è nessuna anomalia»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel servizio di Report per parlare della situazione legata all’Inter.

DEBITO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto in esclusiva a Report, ha parlato della situazione dell’Inter nel servizio di Rai 3 sul club nerazzurro (leggi qui). Queste le parole del numero uno del calcio italiano: «L’ingresso di Oaktree al posto di Suning al vertice dell’Inter? È un luogo comune, molte volte si confonde il debito del club con il debito che è in capo al soggetto titolare della partecipazione societaria. Inter messa male? Ecco questo è un altro luogo comune… il problema non è il debito, il problema è essere in condizione di poter soddisfare il proprio debito. I grandi club, oltre ai controlli che subiscono in Italia sono sottoposti ai controlli a livello internazionale, della Uefa, ai controlli per ottenere le licenze Uefa e partecipare ai campionati internazionali».

Inter, nessun allarme per Gravina

ALLARME – Gravina poi, parla dei ritardi dell’Inter in alcuni adempimenti economici: «Allarme Inter? L’indebitamento in generale solleva un allarme, ma come già detto in passato ci sono dei tempi da rispettare. L’Inter, come le altre squadre che sono state ammesse ai campionati, ha rispettato perfettamente quelle regole. C’è un’indagine in corso su quello che dice lei, che persone daspate parlavano con dirigenti. Bisogna aspettare e capire realmente i contenuti di queste relazioni. Le norme parlano molto chiaro, vietano alcune relazioni e ci sono degli organi competenti. Dopo si può procedere».