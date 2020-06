Gravina: “Quarantena soft bella notizia. Dopo aver sentito Spadafora…”

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha parlato a “Rai Sport” in collegamento dallo Stadio Olimpico – dove tra pochi minuti avrà inizio la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus – delle dichiarazioni del Ministro Spadafora sulla questione ‘quarantena soft’.

BUONE NOTIZIE – Sollevato Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, dopo le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla questione “quarantena soft” (vedi articolo). In collegamento dallo Stadio Olimpico, dove tra poco inizierà la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il massimo dirigente della FIGC ha parlato in questi termini: «È una bellssima notizia, ho sentito il Ministro poco fa che mi ha preannunciato un grande impegno come avevamo previsto su questa quarantena che diventerà più soft. Una bella notizia non solo per noi dirigenti, ma per tutti gli appassionati di calcio. Tutta la gente che ha visto le partite in questi giorni testimonia la passione che le persone hanno per il calcio. Mi fa piacere oggi sia una giornata importante per il calcio italiano, anche perché la Uefa ha confermato per il prossimo anno la partita inaugurale degli Europei l’11 giugno qui a Roma».