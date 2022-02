Gravina: «Preoccupato per il mondo del calcio. Presidente Lega? Serve…»

L’Inter domani affronta il Genoa a Marassi. Una sfida cruciale per ripartire verso lo scudetto. La mattina intanto si terrà un’assemblea di Lega per eleggere il nuovo presidente. Carlo Bonomi ha rinunciato (vedi articolo) e Gabriele Gravina, presidente Figc, è molto preoccupato.

PREOCCUPAZIONE – L’Inter domani torna in campo contro il Genoa. Intanto però è fondamentale, per i vari club di Serie A, l’elezione del nuovo presidente di Lega. Ecco il pensiero di Gabriele Gravina, presidente della Figc. «Presidente Serie A? Faccio il tifo per un candidato che abbia tutte le caratteristiche per rendere forte la Lega. Sono preoccupato per il mondo del calcio perché una Lega zoppa, che non riesce ad avere una rappresentanza di alto profilo, preoccupa il mondo del calcio oltre quello della Lega».