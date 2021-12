Gravina: «Plusvalenze, aspetto da controllare. Aspettiamo magistratura»

Gabriele Gravina – presidente della FIGC – ha parlato della questione legata alle plusvalenze che sta facendo tremare il calcio italiano (specialmente la Juventus). Di seguito le sue dichiarazioni, raccolte da Sky Sport.

PLUSVALENZE DA CONTROLLARE – Queste le parole di Gabriele Gravina sulla questione plusvalenze: «Dobbiamo controllare l’impatto delle plusvalenze, incrociando l’aspetto civilistico e quello sportivo. Nel mondo dello sport ci sono delle forme di degenerazione, che devono comunque essere provate. Eviterei processi sommari in questo momento e attenderei quanto rivelerà la magistratura. Da parte nostra stiamo cercando di adottare degli accorgimenti che saranno inseriti molto probabilmente nelle prossime licenze nazionali. Dobbiamo capire se possiamo adottare criteri che generino delle precauzioni per tenere in considerazione le plusvalenze effettive».