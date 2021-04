Gravina: «Non difendiamo gli scudetti ma i valori dello sport! Ora riforma»

Gravina – Presidente della FIGC -, intervistato da “Sky Sport” dopo l’elezione del Comitato Esecutivo UEFA (vedi articolo), ribadisce la linea comune italiana di combattere la nascita della Super League e lo fa sminuendo la decisione di Inter, Juventus e Milan

TEMPO DI RIFORMA – A chi gli chiede dell’Inter, della Juventus e del Milan versione internazionale, il Presidente Gabriele Gravina risponde a tono: «Non sono deluso. Capisco che ci sono momenti di grandi difficoltà. Loro stanno vivendo momenti difficili come tutto il calcio italiano e mondiale. Probabilmente dobbiamo ripartire un po’ di responsabilità. Nel mio ruolo farò di tutto affinché ci sia un’accelerazione per una linea di innovazione, fatta di riforma e soprattutto di controllo dei costi. Non è pensabile che si possa far passare come progetto innovativo solo quello che ha come obiettivo, apparentemente, solo avere maggiori ricavi. Il nostro compito non è difendere gli scudetti ma i valori dello sport. E soprattutto di rispettare il radicamento sul territorio nazionale del valore della competizione sportiva. Non possiamo offuscare tanti sacrifici di una filiera straordinaria che inizia dai dilettanti». Questa la chiosa del Presidente Gravina, che avverte le tre italiani protagoniste del progetto Super League sulle priorità della FIGC.