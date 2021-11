Gravina: «Milan-Inter, bellissima partita! Con i tifosi il calcio torna spettacolo»

Milan-Inter è stata una sfida spettacolare, anche grazie al grande supporto dei tifosi sugli spalti (vedi articolo). Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto durante La Domenica Sportiva e ha espresso tutta la sua soddisfazione.

MILAN-INTER – Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina: «Ritorno alla normalità? Bellissima soddisfazione, per i tifosi e per il calcio italiano. Mi sono divertito moltissimo, davvero una bellissima partita. Con questa partecipazione attiva del pubblico, il calcio è tornato a essere quello spettacolo che tutti quanti ci aspettavamo e desideravamo, soffrendo all’interno di questa pandemia. C’è una necessità per i nostri club di andare al 100%. Sarebbe un bellissimo messaggio di speranza per tutto il paese, significherebbe essere usciti da questa maledetta pandemia. Però c’è anche un grande senso di responsabilità e di rispetto, il Comitato Tecnico Scientifico ha preso una decisione che noi accettiamo e rispettiamo».