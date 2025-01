Gravina: «Inter e Milan parte civile? Corretto, tutela dei propri interessi»

Il presidente della Figc Gravina risponde positivamente alla notizia su Inter e Milan e la costituzione parte civile contro i capi ultras.

INTERESSI – È notizia di oggi che in merito all’inchiesta ultras Inter e Milan si costituiranno parte civile contro i capi ultras arrestati. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Federale, ha risposto in questo modo: «Rientra nelle loro prerogative. È giusto che lo facciano. Evidentemente sono due società che si sentono danneggiate. Non si fa altro che parlare di questo tema legato alle infiltrazioni criminali o mafiose all’interno delle curve. È giusto che le società che sono state direttamente chiamate in causa possano comunque rappresentare la tutela dei loro interessi. Intanto, c’è una valutazione da parte della nostra Procura federale sulla documentazione che ha a disposizione e vedremo che cosa verrà fuori».