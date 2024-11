Gravina ancora in gioco: pronta la candidatura a Presidente della FIGC

Gabriele Gravina, attuale Presidente della FIGC, non sembra intenzionato a lasciare la sua carica. È in arrivo, infatti, la nuova candidatura per il ruolo. Ecco le novità emerse.

INCOGNITA – L’Assemblea della FIGC tenutasi lo scorso 21 novembre ha reso nota la data in cui si terranno le prossime elezioni della Federcalcio. A comunicarlo, insieme a informazioni legati ad altri importanti temi, è stato l’attuale presidente Gabriele Gravina. I riflettori si accendono proprio su quest’ultimo e sul suo possibile successore nell’importante e istituzionale carica. Tanti i nomi che nell’ultimo periodo si sono rincorsi per il ruolo di Presidente della FIGC, con l’incognita della ricandidatura proprio da parte dello stesso Gravina. In questi minuti giunge un’importante novità legata a questo tema.

Gravina non rinuncia al ruolo di Presidente della FIGC: nuova candidatura in arrivo

LA NOVITÀ – Stando all’esclusiva di Michele Criscitiello, lanciata pochi minuti fa da Sportitalia, Gabriele Gravina sarebbe intenzionato a ricandidarsi per il ruolo di Presidente della FIGC. La mossa del dirigente, che mesi fa aveva rifiutato di presentare le proprie dimissioni, è più vicina di quanto si possa pensare. Proprio domani, infatti, Gravina presenterà ufficialmente la sua candidatura a Presidente della FIGC al Corriere della Sera. Si attende, adesso, la conferma, insieme a quella degli altri nomi in lista, e la decisione definitiva che avverrà il prossimo 3 febbraio 2025 in occasione delle elezioni.