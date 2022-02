Gravina: «Finale Champions League? Si decide domani. Brutto segnale…»

Gabriele Gravina, presidente FIGC, a margine della presentazione delle date romane del musical “La Divina Commedia”, ha detto la sua riguardo la situazione sportiva in Ucraina e il rischio di cambiare la sede della finale di Champions League, prevista a San Pietroburgo.

BRUTTO SEGNALE – Gravina ha parlato della decisione dell’Ucraina di interrompere i campionati e della finale di UEFA Champions League: «Se lo sport può essere portatore di pace? Lo è sempre stato, lo dice la storia. Ho visto che l’Ucraina ha sospeso i suoi campionati e questo non è bel segnale, né un bel messaggio. L’auspicio è che lo sport e in modo particolare il calcio, possa ancora una volta dimostrare quanto sia fondamentale la sua forza dirompente per essere collante tra i popoli e per riuscire ad abbattere le barriere e diffondere la pace. Finale di Champions League? I rischi non sono valutabili, il messaggio politico richiede una riflessione approfondita e il presidente della UEFA Aleksander Ceferin esclude al momento ipotesi di spostamento. Sarà il comitato esecutivo, convocato per domani, a valutare una decisione definitiva».