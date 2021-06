Gravina: «Europeo? Tifosi determinanti! L’Italia coltiva un sogno»

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, è intervenuto come ospite durante la trasmissione Notte Azzurra, in onda su “Rai 1”. Ecco le sue dichiarazioni, in attesa dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini

ENTUSIASMO – È già partito il conto alla rovescia per il campionato Europeo 2020. Roberto Mancini deve ancora svelare i 26 convocati definitivi. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha voluto però sottolineare l’importanza del ritorno dei tifosi negli stadi: «I tifosi saranno un elemento determinante per questi eventi. Abbiamo vissuto diciotto mesi difficili non solo nel mondo calcio. Ne stiamo uscendo, c’è una luce in fondo al tunnel. L’11 giugno sarà un evento di speranza per tutti. Dimostreremo, come abbiamo fatto n questi mesi, grande senso di responsabilità. Vogliamo dare la possibilità di coltivare un grande sogno all’Italia, che si sveglia e riparte».