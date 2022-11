Gravina: «In Europa competizioni coperte, bene! Ora speranza sorteggi»

Il numero della Figc Gravina si è espresso sul cammino in Europa delle italiane. Tra queste ovviamente anche l’Inter che si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League

COMPETIZIONI COPERTE − Il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta con soddisfazione il percorso delle italiane in Europa. «Bellissima finestra sul calcio internazionale. Per tutte le squadre di Champions League, Europa e Conference League. Tutte le competizioni sono coperte, bisogna ora sperare in un sorteggio più abbordabile per le nostre. Sono convinto che tutto quello che il calcio italiano sta esprimendo, anche dal punto di vista dell’entusiasmo, possa accompagnare questo processo di crescita anche sotto il livello sportivo perché sotto altri aspetti stiamo crescendo molto». Inter, Napoli e Milan qualificate agli ottavi di Champions League; Roma e Juventus in Europa League; Lazio e Fiorentina in Conference League. Sia la Juventus che la Lazio sono retrocesse rispettivamente dalla Champions e dall’Europa League.