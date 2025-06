Gravina conferma: «Serie C? Interesse dell’Inter! Una data»

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, si è pronunciato in merito alla volontà dell’Inter di iscrivere la squadra U-23 al Campionato di Serie C. Da parte sua emerge l’indicazione di una data chiave.

LA SITUAZIONE – L’Inter ritiene molto importante riuscire a iscrivere la squadra U-23 al prossimo Campionato di Serie C. Come da indicazione di Oaktree – che ha avviato un nuovo corso da quando è alla guida del Club nerazzurro – la nascita di una squadra minore rientra tra le premesse indispensabili per giungere a quel ringiovanimento della rosa su cui si sta fondando anche la politica di mercato dei meneghini. In un contesto, come quello attuale, nel quale la possibilità di ottenere l’auspicata iscrizione è sempre più concreta. Con una data da segnare in rosso.

Gravina e l’ambizione dell’Inter di iscrivere l’U-23 in Serie C

L’INTERESSE – A parlare della possibile iscrizione della squadra U-23 in Serie C – con un’indicazione relativamente a tale data chiave – è stato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina sulle frequenze ufficiali della Federazione. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate sul punto: «Oltre al posto vacante lasciato dalla Lucchese ci sarà posto per almeno un ripescaggio. In presenza di un’apposita domanda, potremmo avere una quarta seconda squadra in Serie C. So che c’è un interesse dell’Inter, c’è tempo fino al 18 luglio».