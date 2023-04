Gravina concede la grazia a Lukaku: Big Rom ok in Coppa – TS

Il presidente federale ha eliminato la squalifica inflitta ai danni di Romelu Lukaku per via dei fatti accaduti in Coppa Italia contro la Juventus

A DISPOSIZIONE – Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku, che sarà quindi disponibile per la sfida contro la Juventus di Coppa Italia. Il provvedimento, come spiegato nel comunicato diffuso ieri pomeriggio, è stato preso «in via eccezionale e straordinaria», ma con una precisa base di partenza, ovvero che «il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale». Lukaku ha ricevuto la notizia mentre era in treno per Firenze, affermando di essere rimasto felice per la decisione del presidente della FIGC. Oltre a questo, oggi Lukaku potrà guidare oggi l’attacco nerazzurro contro l’Empoli, alla ricerca dei tre punti fondamentali in ottica quarto posto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno