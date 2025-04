Gravina chiarisce: «Serve un protocollo per i recuperi di Serie A!»

Il presidente della FIGC invoca un cambiamento all’interno della Serie A. Il caos provocato dagli eventi delle ultime settimane e dai recuperi di campionato impone riflessioni. Gabriele Gravina ha chiarito, l’intervento da CalcioeFinanza.

RECUPERI – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, invoca un cambiamento in Serie A: «Caos recuperi? Ne abbiamo parlato oggi e abbiamo stabilito che sarà predisposto, di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere. Quando avviene un caso drammatico come quello di Fiorita ci facciamo prendere da momenti di smarrimento, diventa una reazione piuttosto umorale. Dobbiamo avere la capacità di fissare un protocollo, non possiamo di volta in volta confrontarci e decidere se fare o adottare un determinato provvedimento, per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti».

FUTURO – Gravina, sulle 18 squadre e la rivoluzione del formato italiano, ha poi aggiunto: «E’ un tema che non sto più affrontando, quando ho riconosciuto l’autonomia alla Lega di Serie A, credo sia una valutazione che lascio alle singole componenti. Ho maturato esperienza e posso dire che non sarà più un problema di Serie A ma di carattere globale. La fase finale del Mondiale per Club e lo splendido format della Super Champions, forse indurrà qualcuno a fare riflessioni non solo in Italia ma a livello globale».