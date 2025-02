Gravina e il caso ultras: «Serve selezione negli stadi! Un’analisi sui club»

Anche la FIGC si muove nell’ambito del caso ultras, che ha coinvolto le curve di Inter e Milan. A parlarne è il Presidente Gabriele Gravina, in occasione della conferenza stampa del Premio Bearzot.

SICUREZZA – Dopo la notizia della lettera scritta da Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni e indirizzata alla Lega Serie A, in merito all’Inchiesta Curve, anche Gabriele Gravina si pronuncia sul caso ultras. Intervenuto in conferenza stampa, il Presidente della FIGC dichiara: «Siamo stati convocati dal ministro Piantedosi per discutere del tema ultras. Come sempre saremo presenti per dare il nostro contributo. Noi riteniamo che il calcio ha bisogno di ritrovare maggiore serenità nei luoghi dove viene enfatizzato il concetto più importante della dimensione sociale del nostro sport che è l’accoglienza. Di tutte le carenze strutturali degli stadi, su cui sicuramente dobbiamo mettere mano per ridurre questo gap rispetto alle realtà europee, la sicurezza è una condizione essenziale».

Gravina sul caso ultras: selezione negli stadi e controlli sui club!

ANALISI APPROFONDITA – Gabriele Gravina, poi, prosegue sull’argomento: «Riteniamo che nei luoghi di aggregazione è fondamentale rendere esecutivo un provvedimento di legge come il pre-DASPO. Tutti coloro che si sono macchiati di reati e sono stati condannati per atti di violenza non possono proprio entrare negli stadi. Abbiamo l’esigenza di fare selezione. Dobbiamo poi rendere più efficace lo strumento del gradimento delle società, è già esistente e lo abbiamo istituito anni fa. La Federazione dovrà fare un’analisi approfondita per vedere se ciò viene applicato o meno. In caso la Federazione interverrà con sanzioni verso i club».