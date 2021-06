Gravina: «Calcio in difficoltà, dobbiamo lavorare su equilibrio ricavi-costi»

Nonostante per alcune società la situazione sia più critica che in altre, tutto il calcio – anche a causa della pandemia – sta vivendo un grave periodo economico. Anche, chiaramente, in casa Inter. Proprio di questo ha parlato Gabriele Gravina a “Sky Sport” al termine del Consiglio Federale della FIGC di oggi (vedi articolo).

PROBLEMI DA RISOLVERE – Non solo l’Inter. Tutto il calcio, anche a causa della pandemia, sta vivendo una gravissima crisi. Specialmente nel rapporto tra i ricavi e i costi. Proprio di questo ha parlato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha sottolineato la necessità di lavorare per trovare una soluzione: «Quello di oggi è stato un Consiglio Federale molto sereno sul piano del confronto. Si è presa coscienza di una necessità: non possiamo più rinviare la soluzione ai problemi che tutti conosciamo. Dobbiamo cominciare a lavorare e questo mi sembra che sia emerso in maniera decisa. Questo mi riempie di gioia, mi fa stare sereno, sapendo che l’equilibrio tra i ricavi e i costi sarà uno dei momenti della nostra politica federale su cui dovremo lavorare».