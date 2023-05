Gravina sulle 3 finali: «Sarò da tifoso a Istanbul, Budapest e Praga»

Gravina si dichiara orgoglioso sulle tre finali europee di Inter, Roma e Fiorentina rispettivamente a Istanbul (vs Manchester City), Budapest (vs Siviglia) e Praga (vs West Ham). Le sue parole a margine della cerimonia del Premio Prisco a Chieti

ANNATA STRAORDINARIA − Gabriele Gravina non nasconde la sua soddisfazione per le finali di Inter, Roma e Fiorentina: «Io andrò a seguire le finali Uefa da tifoso delle squadre italiane e non ho paura a riconoscere che è stata un’annata straordinaria e sarò il 31 a Budapest, il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul a tifare le nostre squadre italiane».