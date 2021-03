Gravina: Â«10mila persone in stadi da 60mila non mi sembra un pericoloÂ»

Gravina: «10mila persone in stadi da 60mila non...

Gravina: «10mila persone in stadi da 60mila non mi sembra un pericolo»

Gabriele Gravina presidente FIGC

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato di un’eventuale riapertura degli stadi al pubblico nel corso di un’audizione della Commissione cultura e sport

RIAPERTURA STADI – Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ospite in audizione oggi dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze. «Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o – ha riportato “CalcioeFinanza.it” – far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso di responsabilità, in uno sport, il calcio, che si svolge all’aperto».

CULTURA – Gravina ha proseguito. «La cultura sta cercando di ottenere la possibilità di riaprire cinema, teatri in percentuali minime ma comunque c’è l’idea di poter riaprire. Io credo che non ci sia nulla di offensivo nel poter declinare un concetto fondamentale a me tanto caro, che anche lo sport è cultura».

ASSET – E ancora Gravina. «Nella mia piattaforma programmatica del 2018 e del 2021 ho considerato il calcio come un mondo che, sotto il profilo aziendale, deve valorizzare due asset fondamentali: i settori giovanili e le infrastrutture. Ed è chiaro che non puoi fare politica di settore giovanile se non hai delle infrastrutture a disposizione».

URLA – Infine Gravina. «Ho scritto con piacere al presidente Draghi, come avevo fatto con il presidente Conte, accettando quelle urla che sono giunte a Roma da Firenze, da Joe Barone e da Commisso, che si sono sentiti penalizzati nel non poter realizzare quella casa, quell’agorà, che dovrebbe mettere insieme, rendere fruibile l’evento sportivo quotidianamente».

