Gravillon: «Lorient, soddisfatto! A fine stagione parleremo con l’Inter»

Gravillon, giovane difensore francese di proprietà dell’Inter e in prestito al Lorient, in Ligue 1, in un’intervista rilasciata a FootMercato ha parlato del suo futuro facendo riferimento, ovviamente, ai nerazzurri.

LORIENT – Gravillon parla della sua esperienza in Ligue1, in particolare al Lorient: «Per una prima stagione in Ligue1 sarebbe una bugia dire che non sono soddisfatto. A 23 anni sono arrivato in un nuovo campionato per me, uno dei cinque migliori d’Europa, ho giocato 23 partite, in un contesto difficile, ho anche segnato. Sono completamente soddisfatto. Ovviamente possiamo sempre fare di più, ma ho già fatto un grande lavoro, sono soddisfatto. L’obiettivo è solo andare avanti e puntare più in alto possibile».

FUTURO – Gravillon parla del suo futuro, facendo riferimento all’Inter: «Non penserò alla prossima stagione finché non sarà finita questa Penso sempre passo dopo passo, partita dopo partita. Cerco sempre di fare meglio, di migliorare me stesso. Finita la stagione vedremo con i miei agenti se restare a Lorient, tornare all’Inter, o andare altrove. In contatto con l’Inter? So che il Direttore Sportivo segue i giocatori in prestito. Considero loro come se fossero la mia seconda famiglia. Sono venuti a prendermi quando avevo 16 anni, non avevo futuro nel mondo professionistico, giocavo nel quartiere di Garges-lès-Gonesse. Mi hanno fatto crescere fisicamente, tecnicamente, mentalmente».

ESORDIO – Gravillon conclude parlando del suo esordio con i nerazzurri: «Ho fatto il mio primo anno in Under-17, poi sono passato alla Primavera. Ho avuto la possibilità di andare a fare un torneo a Doha, in Qatar, con la prima squadra, nel dicembre 2015. Nella stagiojne 2016/17, ho iniziato ad allenarmi maggiormente con i professionisti. Negli ultimi tre mesi mi sono allenato molto con loro e ho fatto due panchine in campionato».

