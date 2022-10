Gravenberch, altra panchina al Bayern Monaco: «Situazione non facile»

Ryan Gravenberch anche in Augsburg-Bayern Monaco di Coppa di Germania (vedi QUI) è rimasto a guardare in panchina. Il nuovo acquisto dei bavaresi quest’anno non ha mai giocato titolare in Bundesliga e non sta vivendo un buon momento. Troverà più spazio anche con l’Inter? Ecco la sua intervista su Abendzeitung.

POCO SPAZIO – Ryan Gravenberch fin qui non ha trovato spazio al Bayern Monaco dopo essere stato acquistato questa estate dal . Queste le sue parole al termine della sfida di Coppa di Germania contro l’Augsburg dove il centrocampista è rimasto in panchina senza neanche subentrare: «La situazione non è facile per me, certo che voglio giocare. Ma devo essere paziente». Con la qualificazione già in tasca in UEFA Champions League, il centrocampista olandese potrebbe trovare più spazio nelle ultime due partite rimaste, una di queste proprio contro l’Inter in casa all’ultima giornata dei gironi.

Fonte: Abendzeitung