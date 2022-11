Grave lutto familiare per Pioli, scomparso il cognato. Il cordoglio dell’Inter

Grave lutto familiare per Stefano Pioli. È scomparso il cognato Luca. L’Inter si stringe attorno all’allenatore del Milan esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza

CORDOGLIO − “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di lutto”. Questo il tweet di vicinanza dell’Inter nei confronti del tecnico del Milan, Pioli. Grave lutto familiare per l’allenatore parmigiano e per la sua famiglia per la morte del cognato Luca. Tutta la redazione di Inter-News si aggiunge al cordoglio del club.