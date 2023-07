Grassia: «L’Inter aveva una rosa ideale. In pochi avrebbero scommesso su Onana»

Grassia fa il punto sulla situazione dell’Inter, ripercorrendo alcuni momenti della passata stagione. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, dice la sua anche su Onana.

RAGIONAMENTI – Nel giorno in cui l’Inter inizia il ritiro per la nuova stagione Filippo Grassia prova ad individuare cosa non ha funzionato lo scorso anno: «L’architrave di questa situazione resta Giuseppe Marotta, che deve coniugare da un lato le esigenze della società almeno fino a quando la famiglia Steven Zhang non deciderà di cedere la maggiorante del club. E le altre esigenze che sono quelle, non sono di Simone Inzaghi, ma anche di tutto il popolo nerazzurro. Perché già la rosa dell’anno scorso sarebbe stata ideale per riuscire a contrastare il Napoli fino alla fine della stagione. Però l’Inter ha avuto dei blackout importanti. Soprattutto con squadra di media o bassa classifica, che dovevo essere assolutamente alla sua portata. Questo è l’argomento sul quale Simone Inzaghi e Marotta hanno parlato già più volte, insieme a Piero Ausilio. Ed è il motivo per il quale la società ha chiesto anche a Inzaghi le ragioni che hanno impedito all’Inter di essere particolarmente competitiva in situazioni che avrebbe dovuto affrontare con altra facilità. Se guardiamo allo scorso campionato ci accorgiamo che tutto il distacco dell’Inter dal Napoli è dovuto agli infortuni che la squadra nerazzurra ha avuto in alcune circostanze, come in casa con l’Empoli o addirittura in casa dello Spezia. Quindi per far cassa si vende André Onana, che è stata una scommessa assolutamente vinta da tutto il club. Io voglio sfidare quanti addetti ai lavori avrebbero puntato su Onana, vice di Handanovic e poi titolare assolutamente importante».