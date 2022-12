Grassani: «Indagine Juventus più grave di Calciopoli! Rischio retrocessione»

Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, va giù molto pesante sulla Juventus dopo il caso scoppiato una settimana fa. Intervenuto a Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, anticipa pesanti sanzioni e fa un parallelo con Calciopoli.

GROSSO RISCHIO! – Per l’avvocato Mattia Grassani la vicenda dei conti in casa bianconera (vedi articolo) è pesantissima. Le sue parole: «Questa credo che sia l’indagine più grave e più pesante che la Juventus ha mai subito nella sua storia. Forse anche superiore a quella di Calciopoli nel 2006. Le fattispecie sia di reato sia di violazione di norme borsistiche, societarie e sportive abbracciano – purtroppo – un arco di possibili comportamenti illeciti che non ha precedenti. A livello sportivo la Juventus rischia sicuramente di più della semplice ammenda o della modesta penalizzazione. Tutto quello che sta emergendo, se accertato al termine dei giudizi sportivi, potrebbe portare anche a una forte penalizzazione. La norma, prevista dall’articolo 31 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva sulle violazioni in materia economico-finanziaria e gestionale, stabilisce che in caso di ottenimento dell’iscrizione al campionato attraverso la manipolazione di documenti, come le scritture private che posticipano il pagamento degli stipendi, può esserci l’esclusione dal campionato, la retrocessione all’ultimo posto o la revoca del titolo di Campione d’Italia. Stiamo parlando di un qualcosa di preoccupante».

QUALI TEMPI? – C’è da capire, in caso di sanzione per la Juventus, quando sarà scontata. Grassani segnala le opzioni: «Siccome la giustizia sportiva ha tempi brucianti e la necessità che le sanzioni siano afflittive se dovesse esserci il deferimento il procedimento si concluderà entro la stagione 2022-2023. Le sanzioni sarebbero scontate subito. È più grave di Calciopoli: un conto è avvicinare un arbitro, un altro è “drogare” i conti della società. Questo viola la parità competitiva con gli altri club e altera la regolarità del campionato».