Grande rimonta del Cagliari contro il Torino: decide un’autorete di Coco!

Il Cagliari vince in rimonta per 3-2 nella sfida casalinga contro il Torino. Decisiva l’autorete di Saul Coco per il successo definitivo dei sardi.

SUCCESSO ESTERNO – Il Cagliari e il Torino disputano una partita di elevata intensità sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. Entrambe le compagini dimostrano la volontà di portare a casa i tre punti attraverso un gioco aggressivo e intraprendente, non rifiutando di esporsi al rischio di lasciare spazi importanti agli avversari al fine di conquistare il successo. Nel primo tempo, le occasioni iniziano a fioccare verso la conclusione della frazione. Succede tutto nel giro di tre minuti. Prima, al 38′, è un potente sinistro di Nicolas Viola su cui Vanja Milinkovic-Savic non riesce a trovare l’intervento giusto. Dopo soli 3 minuti arriva il pareggio degli ospiti grazie al colpo di testa di Antonio Sanabria su calcio d’angolo battuto da Valentino Lazaro.

PAREGGIO FINALE – La seconda frazione si caratterizza per un’equivalente intensità mostrata da entrambe le squadre. La prima differenza, in questo caso, è che la rete arriva dopo soli 10 minuti dall’inizio del secondo tempo. A trovarla è Karol Linetty, capitano del Torino, il quale fa partire dal limite dell’area un destro implacabile contro il quale Simone Scuffet non può far nulla. La seconda differenza consiste nel fatto che a dover compiere la rimonta sia il Cagliari, che effettivamente riesce a trovare al 74′ il 2-2 grazie al colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo di José Luis Palomino. Ma i discorsi non sono ancora chiusi. Il Cagliari continua ad attaccare con tanta voglia e intensità. Al 79′, è un fraseggio tra Gianluca Gaetano e Roberto Piccoli, quest’ultimo si presenta a ridosso della porta avversaria e crossa in mezzo trovando la deviazione decisiva di Saul Coco. 3-2 il risultato finale.