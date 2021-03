Domani alle 19.30 ci sarà la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC sul 2019-2020. Quattro giocatori dell’Inter sono in corsa per vincere i premi della Top 11 maschile, più Simonetti di Inter Women. Quest’ultima, in nomination fra le centrocampiste femminili, lo è per quanto fatto la scorsa stagione all’Empoli.

GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC – I NOMINATI

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Donnarumma, Handanovic e Szczesny

DIFENSORI: Acerbi, Bonucci, Cuadrado, de Vrij, Di Lorenzo, Gosens, Hateboer, Theo Hernandez e Koulibaly

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella, Bentancur, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Pjanic

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala, Ibrahimovic, Ilicic, Immobile, Lukaku

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Baldi, Giuliani e Schroffenegger

DIFENSORI: Agard, Bartoli, Boattin, Fusetti, Gama, Guagni, Salvai, Sembrant e Tortelli

CENTROCAMPISTI: Andressa Alves da Silva, Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Mascarello, Parisi, Prugna e Simonetti

ATTACCANTI: Bonansea, Bonetti, Giacinti, Girelli, Polli e Sabatino

ALLENATORI: Roberto De Zerbi, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi

ARBITRI: Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato e Gianluca Rocchi

SOCIETÀ: Atalanta, Juventus e Lazio

In grassetto i giocatori dell’Inter candidati. Le categorie sono Calciatore e Calciatrice dell’anno, TOP 11 maschile e TOP 11 femminile, Allenatore dell’anno, Arbitro dell’anno e Società dell’anno.