Graffiedi: «Inter, conti chiusi per titolo. Juventus ha sofferto per 2 motivi»

Mattia Graffiedi, ex attaccante, ha parlato dell’Inter, lanciata verso la conquista dello scudetto, e delle difficoltà della Juventus

TITOLO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Mattia Graffiedi, ex attaccante, su cosa non gli convince della Juventus. «Le difficoltà penso derivino anche dall’anno particolare – ha dichiarato –, hanno sofferto molto tra Covid e infortuni, trovando un’avversaria forte come l’Inter che, ormai si può dire, ha chiuso i conti per il titolo. Gli anni passano, forse è giunto il momento di cambiare e quando devi farlo capiti in annate del genere».