Gotti: «Spezia punti solo in casa? Perso contro le big, ma sbagliato solo con Inter!»

Luca Gotti, dopo la vittoria del suo Spezia ai danni della Sampdoria (vedi QUI), su DAZN ha risposto a una “critica” legata ai punti totalizzata in casa e in trasferta. Il tecnico cita in particolare l’Inter.

CONTRO LE BIG – Luca Gotti su DAZN risponde così dopo la partita: «Spezia fa punti solo in casa? In trasferta abbiamo affrontato squadra come Inter, Juventus e Napoli, e poi affronteremo la Lazio. L’unica partita sbagliata però è stata quella giocata in trasferta contro l’Inter. Sono contento per la vittoria di oggi».