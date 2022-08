Gotti: «Spezia, con la Juventus personalità migliore dall’Inter. Una differenza»

Lo Spezia stasera ha perso 2-0 contro la Juventus (vedi articolo). Zero punti per i liguri così come undici giorni fa in casa dell’Inter (lì 3-0), ma secondo Gotti la prestazione dei suoi è stata migliore.

IL PARAGONE – Intervistato da DAZN nel post partita di Juventus-Spezia, il tecnico ospite Luca Gotti ha paragonato la sfida dell’Allianz Stadium a quella con l’Inter: «Più coraggio? Da questo punto di vista sì. Abbiamo dimostrato una personalità migliore rispetto a quella di una decina di giorni fa a San Siro. Credo che abbia fatto abbastanza la differenza che è migliorata l’idea comune della lettura della fase difensiva e delle linee del gioco. Non puoi permetterti di andare alto in ogni momento della partita e contro qualsiasi avversario: oggi però mi sembrava che potessimo farlo con efficacia».