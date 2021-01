Gotti: “Infortunio Pussetto pare grave, preoccupati”. Salta Udinese-Inter?

Luca Gotti Udinese

L’Inter giocherà tante partite nel corso di questo mese di gennaio, e una sarà contro l’Udinese sabato 23. Nei friulani potrebbe non esserci Pussetto: l’attaccante argentino, sostituito nell’intervallo della sfida persa contro la Juventus (vedi articolo), ha riportato un infortunio che rischia di essere grave. Lo riporta Gotti a DAZN.

TANTE BRUTTE NOTIZIE – L’Udinese oggi praticamente non ha giocato contro la Juventus, regalando tre dei quattro gol agli avversari con errori banali. Oltre al pesante passivo dell’Allianz Stadium (4-1) per i friulani c’è anche il rischio di un infortunio grave. Lo segnala Luca Gotti, dopo aver duramente criticato i suoi: «Siamo estremamente preoccupati per l’infortunio di Ignacio Pussetto, sembra più grave di quello che sembrava nei primi momenti. Come sta? Male».