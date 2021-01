Gotti: Â«Nuytinck non torna per l’Inter, forse Deulofeu. Calendario non aiutaÂ»

Gotti: «Nuytinck non torna per l’Inter, forse Deulofeu. Calendario non aiuta»

Condividi questo articolo

Luca Gotti Udinese

Gotti è a rischio esonero, e si è parlato di un possibile ritorno di Stramaccioni (vedi articolo). L’Udinese giocherà sabato prossimo con l’Inter, ma prima ancora mercoledì nel recupero contro l’Atalanta: il tecnico, intervistato da Sky Sport, ha parlato del calendario e dei giocatori infortunati.

POSSIBILE ESONERO – Un punto in sole cinque partite per l’Udinese, stasera sconfitta 2-1 dalla Sampdoria in rimonta (vedi articolo). Luca Gotti, prima di parlare di campo, commenta le voci di esonero: «In questo momento sono qua, rispetto al futuro non so cosa dire. Bram Nuytinck recupera per l’Atalanta o l’Inter? No, in questa settimana per queste due partite no. Non credo che recupereremo qualche altro giocatore, forse Gerard Deulofeu potrà essere a disposizione qualche minuto ma gli altri no. Le partite sono contro due squadre molto forti, ed è anche vero che questa Udinese ha perso punti contro squadre decisamente abbordabili ma se la gioca alla pari contro squadre molto forti. Non partiamo sconfitti in partenza, ma il calendario non ci agevola perché hai questo recupero mercoledì e poi abbiamo pure l’anticipo sabato con l’Inter che ci aspetterà tutta la settimana. Questo non ci aiuta».