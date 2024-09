Gotti ha la certezza: «Il Milan si è tolto un peso contro l’Inter»

L’Inter sta cercando di superare un momento difficile nel suo percorso. Il Milan affronterà il Lecce, Luca Gotti ricorda il derby in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA – Il Lecce giocherà contro la squadra di Paulo Fonseca proprio a pochi giorni dal derby vinto a San Siro. Luca Gotti infatti lo ricorda ed ha una certezza: «Cercheremo di fare il massimo. Il Milan ha attraversato un momento di pressione, adesso probabilmente si è tolto qualche peso contro l’Inter. Lo sappiamo, noi cercheremo di fare il massimo per le nostre possibilità, le caratteristiche e i modi per far male al Milan. Dopo la partita di Coppa ci siamo allenati per recuperare. Abbiamo un’infermeria affollata, c’è qualcuno con tanti piccoli problemini. Valuteremo chi sta meglio, giocherà chi sta meglio nella propria situazione di campo. Questo per quanto riguarda noi, poi c’è il Milan con le sue caratteristiche del gioco e di come si posiziona in campo»