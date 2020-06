Gotti: “Inter-Sampdoria, cambiamento tra i due tempi. I recuperi…”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino dove ha citato anche Inter-Sampdoria di ieri sera.

CAMBIO DI EQUILIBRI – È ufficialmente ripreso il campionato di Serie A, con i recuperi della 25sima giornata disputati in questo fine settimana. Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha preso in esame le quattro sfide per sottolineare come, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, non è facile riuscire analizzare e pronosticare come potrebbero svolgersi le partite da qui alla fine della stagione: «È difficile dire come potrebbe andare la sfida contro il Torino di domani, anche perché i quattro recuperi disputati tra loro sono stati molto diversi. In Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari, per esempio, la partita ha visto un grande cambiamento tra il primo e secondo tempo, mentre in Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo abbiamo visto un’alternanza nella prevalenza in campo delle due squadre».