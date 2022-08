Gotti: «Tanti giocatori ancora non al 100%. Potenziale da sviluppare»

Luca Gotti, in conferenza stampa, ha analizzato la vittoria del suo Spezia contro l’Empoli. Il tecnico dei liguri si è soffermato anche sulla condizione dei suoi giocatori e sulla voglia di migliorare, in vista della partita di sabato contro l’Inter.

CONDIZIONE DA MIGLIORARE – Luca Gotti ha parlato della forma della sua squadra, ancora lontana dalla miglior condizione: «Abbiamo sofferto il calo di diversi giocatori che ancora non sono al 100% della condizione. Il fatto che segnino gli attaccanti è importante. Specialmente Nzola, a cui abbiamo voluto dare grande fiducia fin dall’inizio. Ha caratteristiche speciali e lo ha dimostrato anche oggi».

POTENZIALE DA SVILUPPARE – Gotti ha poi fatto il punto sulla difesa e, in vista dell’Inter, sulle cose da migliorare nella sua squadra: «Mi piace costruire una squadra dove Kiwior possa essere il difensore centrale fisso. Ha grandi qualità anche in costruzione. Meglio non dire alla prima partita che siamo solidi e che non prendiamo gol, perché mancano ancora trentasette partite alla fine del campionato. Ci sono ancora tante cose da aggiustare per migliorare questa squadra, siamo ancora lontani dal nostro massimo potenziale».

