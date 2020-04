Gotti: “Allenamenti una necessitÃ . Serie A? Non scontata ripresa”

Gotti: “Allenamenti una necessità. Serie A? Non scontata ripresa”

Articolo di Filippo Miosi 29 Aprile 2020, 17:36

Gotti: "Allenamenti una necessità. Serie A? Non scontata ripresa" Luca Gotti, allenatore Udinese, intervenuto sulle frequenze di "Radio Sportiva" ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A, fermo a causa dell'epidemia di COVID-19

RIPRESA – Queste le parole di Luca Gotti sulla possibile ripresa della Serie A: «Io prima ancora della possibilità di riprendere il campionato avrei ragionato sul fatto se sia giusto o meno riprendere, che è una cosa un po’ diversa. Non voglio entrare con un tono polemico su questa cosa. Dico che da allenatore mi piacerebbe provare a fare questa esperienza perché è una cosa mai provata prima, non ci sono i dati su come sarà riprendere dopo due mesi di divano, non due mesi di sosta, ma due mesi di confino a casa. Eventualmente le cinque sostituzioni e il cambiamento di alcune regole. Ecco dal punto di vista professionale mi piacerebbe provare questa cosa, però questo non ha niente a che vedere sul fatto se sia giusto o meno riprendere il campionato. C’è differenza tra ripresa degli allenamenti che è quasi una necessità per gli atleti di alto livello, ma non è per nulla scontato che si possano fare le partite del campionato di Serie A. Mi dispiace che il focus dei media sia stato solo sulla Serie A, ma questo è solo l’1% del movimento. Va ripensato il calcio più in generale, quindi fare qualcosa anche per i settori giovanili per i dilettanti, per il grande numero dei praticanti del nostro sport bellissimo».