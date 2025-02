Gosens dà la vittoria alla Fiorentina: Lecce KO! Un rigore sul palo

La Fiorentina ha battuto 1-0 il Lecce al Franchi, grazie al gol di Robin Gosens. Pure un rigore sbagliato per la Viola, stampatosi sul palo.

DI MISURA – La sfida tra Fiorentina e Lecce apre la ventisettesima giornata di campionato, che vedrà due grandissime sfide tra domani (la più bella e importante) e domenica: ossia Napoli-Inter per la corsa scudetto e Milan-Lazio per la corsa alla Champions League. I viola sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata sul campo del Verona. Quanto al Lecce di Marco Giampaolo, non vince dal 31 gennaio, ossia dalla vittoria in trasferta a Parma. Nelle ultime tre partite ha raccolto appena due punti contro Bologna, Monza e Udinese. Pronti-via e dopo otto minuti l’ex Inter Robin Gosens trova la zuccata vincente per portare in vantaggio i suoi. Il primo tempo scivola senza grandi occasioni. La reazione del Lecce arriva solamente al 43′ con Karlsson, ma bravissimo De Gea a respingere in angolo il tiro ravvicinato dell’ex Bologna. Nella ripresa, il ritmo non si alza e la Fiorentina ha la grande occasione per chiuderla al 72′. Ma Beltran si divora il rigore, calciando sul palo. Due minuti più tardi ci prova Dodo, ma pallone al lato. All’85’, altro legno di Beltran che becca una clamorosa traversa a botta sicura. La Viola rischia di subire incredibilmente il pari con Danilo Veiga, che sterza bene in area ma calcia in maniera sbilenca a pochi passi da De Gea.

FIORENTINA-LECCE 1-0

8′ Gosens.