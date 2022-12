Gosens va verso la permanenza all’Inter, Inzaghi al lavoro – SI

Il futuro di Robin Gosens sarà ancora all’Inter. Il tedesco va verso la permanenza in nerazzurro, il club vuole concedergli ancora del tempo.

PERMANENZA – Come riporta Sportitalia, Robin Gosens va verso la permanenza in nerazzurro. L’esterno sinistro era dato come partente fino a qualche tempo fa. La speranza del club è che torni quello visto con la maglia dell’Atalanta. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha detto di averlo visto bene fisicamente e di voler contare sulla sue esperienza in Serie A e con la nazionale tedesca (vedi articolo).

DETERMINAZIONE – Parole al miele per quanto riguarda Milan Skriniar, facendo riferimento alla professionalità del giocatore e alla determinazione mostrata durante gli allenamenti (vedi articolo). Simone Inzaghi è intanto al lavoro per riavere tutti i suoi giocatori al top della condizione entro il 4 gennaio. Giorno in cui riprenderà la Serie A e i nerazzurri affronteranno il Napoli in un match cruciale.