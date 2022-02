Gosens torna ad allenarsi in gruppo, debutto vicino: c’è una data – CdS

Gosens dopo aver immortalato il suo ritorno in campo (vedi articolo), secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, è pronto a fare il suo debutto assoluto con la maglia dell’Inter, ecco quando.

RIENTRO – Gosens è pronto a tornare in campo. L’esterno tedesco acquistato dall’Inter nel corso dell’ultima sessione di mercato è pronto a rientrare per essere a disposizione di mister Simone Inzaghi per la prima volta in questa stagione. Secondo il quotidiano romano, con il ritorno parziale in gruppo di Gosens, se tutto va bene, potrebbe essere convocato già per la prossima sfida di campionato contro il Genoa. In infermeria, dunque, resta solo Joaquin Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno