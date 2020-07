Gosens: “Stasera vogliamo mettere pressione all’Inter. Scontro diretto…”

Condividi questo articolo

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha parlato a “Sky Sport” prima della partita di questa sera contro il Bologna. Il giocatore si è soffermato sulla lotta per il secondo posto e sulla voglia di vincere stasera per mettere pressione all’Inter.

TRE PUNTI IMPORTANTI – Si infiamma la lotta per il secondo posto in Serie A, con ben tre squadre a giocarselo fino all’ultima giornata. Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato dell’importanza di vincere questa sera contro il Bologna per poter mettere pressione sia all’Inter che alla Lazio, considerando anche la grande opportunità fornita dallo scontro diretto dell’ultima giornata contro i nerazzurri. Queste le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di questa sera: «Proveremo a raggiungere il secondo posto. Mancano quattro partite, abbiamo la possibilità di raggiungerlo e dobbiamo giocare all’ultima giornata contro l’Inter in casa. Dobbiamo chiaramente lottare e giocare per questo obiettivo. Stasera vogliamo vincere per mettere pressione sia ai nerazzurri che alla Lazio, contano solo i tre punti stasera».

Fonte: Sky Sport