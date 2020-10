Gosens sicuro: “Favorita allo scudetto? Quest’anno è l’Inter per due motivi”

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Gosens è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Napoli-Atalanta, sfida in programma sabato alle ore 15.00 e valida per la quarta giornata di Serie A. Il terzino atalantino vede l’Inter favorita allo scudetto

FAVORITA – Robin Gosens si prepara alla super sfida di sabato tra Napoli e Atalanta, con un occhio alla corsa scudetto. Secondo l’atalantino è l’Inter di Antonio Conte la favorita al titolo: «Favorita allo scudetto? Secondo me quest’anno la favorita è l’Inter perché ha la rosa più larga e con più qualità. Per questo motivo credo l’Inter».