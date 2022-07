Gosens, si avvicina rientro in gruppo. L’esterno punta a due obiettivi – TS

Robin Gosens ha quasi del tutto superato l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni. Si avvicina il rientro in gruppo: il tedesco, secondo Tuttosport, ha due obiettivi in vista della stagione

OBIETTIVI – Le condizioni di Robin Gosens hanno destato preoccupazione. Lo stop del tedesco, però, secondo Tuttosport, non è da attribuire ad un grave infortunio, piuttosto alla prudenza dello staff medico nerazzurro: si tratta semplicemente di un affaticamento muscolare o le cosiddette “gambe pesanti”, normali nel corso della preparazione. Il club, quindi, ha preferito non rischiare per poter permettere al tedesco, erede di Perisic, di recuperare al meglio le condizioni. Il rientro in gruppo è previsto, infatti, in questi giorni. L’obiettivo di Gosens è quello di non far rimpiangere il croato, uno dei protagonisti della scorsa stagione e per farlo, scrive il quotidiano, si punta a due obiettivi: 10 gol ed un numero importante di assist in stagione. Intanto, contro il Lione, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna