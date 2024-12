Gosens sfida l’Inter: «Loro sono i favoriti. Noi dobbiamo conservare questo»

Robin Gosens si è pronunciato sul match tra la Fiorentina e la sua ex squadra, l’Inter, quando manca poco all’inizio dello scontro al vertice. Queste le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Robin Gosens è pronto a sfidare, per la prima volta dal suo addio, l’Inter di Simone Inzaghi. Con i nerazzurri l’esterno tedesco non ha trovato la fortuna sperata, anche a causa degli infortuni che ne hanno più volte limitato il percorso di adattamento al club nerazzurro. Rispetto al match contro quelli che detengono il titolo, Gosens si è espresso in questi termini a TNT Sports: «L’Inter è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato insieme per tanti anni, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre giocatori nuovi di un livello incredibilmente alto. Per me restano i favoriti, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi lì e so quanto sono bravi».

Gosens sull’atteggiamento che la Fiorentina deve assumere, contro l’Inter e in generale

IL COMPORTAMENTO – Gosens ha poi proseguito indicando l’approccio che la Fiorentina deve avere non solo per affrontare una big come l’Inter ma anche nelle altre sfide. Questo il suo commento: «Per ora, parlare di obiettivi concreti ci darebbe solo più pressione. L’aspetto positivo è proprio quello di non avere, al momento, pressione su di noi. Ci godiamo semplicemente la partita in campo».