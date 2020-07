Gosens: “Oggi segnale Atalanta per la Serie A! Stiamo molto bene”

Gosens ha commentato l’importante vittoria dell’Atalanta contro il Napoli ai microfoni di DAZN (qui il risultato della partita). L’esterno conferma l’ottimo stato di forma dei bergamaschi nella lotta al terzo posto con l’Inter in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SERIE A AVVERTITA – Robin Gosens ha parlato dopo la vittoria in Atalanta-Napoli: «Non so dove voglio arrivare, sono assolutamente contento. Tutti i palloni che tocco vanno dentro in questa stagione. La vittoria di oggi conta tantissimo per il campionato e sono felice di aver dato il mio contributo con il gol. Questa vittoria è un grande segnale, voglio far sorridere la nostra gente. Anche in questo brutto periodo abbiamo lavorato bene. Vogliamo pensare partita dopo partita: ne abbiamo vinto 7 di fila, stiamo veramente bene. Finalmente non abbiamo subito gol: oggi abbiamo fatto bene in difesa, hanno tirato poche volte da fuori area. Siamo contenti».