Gosens salva la Fiorentina: pari col Monza! Dopo la sosta Inter al Brianteo

Il Monza pareggia sul campo della Fiorentina per 2-2. Viola che si salvano solamente nel recupero con Gosens. Nel prossimo turno l’Inter va al Brianteo.

BLITZ BRIANZOLO – Al Franchi va in scena Fiorentina-Monza. Raffaele Palladino incontra il suo passato, che oggi è allenato dal campione del Mondo Alessandro Nesta. I viola, ancora a secco di vittorie, arrivano dalla qualificazione in Conference League contro la Puskas Academia ai rigori. Inizio negativo anche per il Monza, che ha fatto un solo punto in due partite contro Empoli e Genoa. I brianzoli partono forte e al 18′ passano in vantaggio con il grande Djuric. Bravissimo a battere Terracciano, oggi in campo al posto di De Gea. Il Monza non molla, contro la Fiorentina che ha subito il colpo. Al 31′ arriva il grande raddoppio di Maldini, che trova una bellissima conclusione per il 2-0 brianzolo. Nel finale di primo tempo, Moise Kean accorcia le distanze insaccando sulla spizzata di Ranieri. Nella ripresa, il Monza prova a difendersi con ordine e organizzazione contro una Fiorentina, che non riesce a rendersi veramente pericolosa. L’unica palla-gol concreta arriva dopo due minuti con Kean e nulla più. Al 90′ prodezza incredibile di Turati, che salva su Kean praticamente sulla linea. Favoloso! Al 95′ a salvare la Fiorentina dalla sconfitta ci pensa un ex Inter come Robin Gosens, che la pareggia di testa su corner. Nel prossimo turno, l’Inter sarà ospite al Brianteo.

Fiorentina-Monza 2-2

La Fiorentina non riesce comunque a vincere: altro pareggio. Beffa finale per i brianzoli, che restano a due punti in classifica.