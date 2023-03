Gosens, ritorno a livelli alti: arma in più per l’Inter nel finale di stagione – TS

Le ultime due partite hanno certificato la ripresa di Robin Gosens. Il tedesco sta tornando a dei livelli alti e potrà essere importante per lo sprint finale

RIPRESA – Gli ultimi 180′ hanno detto qualcosa in più a Simone Inzaghi riguardo alle condizioni di Robin Gosens. Il tedesco è apparso fisicamente lucido come non mai. Contro il Lecce il numero 8 è stato uno dei migliori in campo. E il tecnico nerazzurro ha ammesso, nella conferenza stampa post-match, che è da tempo che l’ex Atalanta gli sta piacendo negli allenamenti e anche nei suoi ingressi a gara in corso.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino