Gosens non dimentica: «Inter squadra importante! Lì uno step»

Gosens ha giocato all’Inter e dopo essere passato pure da Berlino, sponda Union, è ritornato in Italia alla Fiorentina. La sua presentazione.

NUOVA AVVENTURA – Robin Gosens si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina. Il tedesco, che ha già segnato il suo primo gol in maglia viola (contro il Monza), ha parlato durante la presentazione ufficiale. Queste le sue parole: «La Fiorentina significa tanto. Un’altra fase in Italia che ho voluto perché in Germania non ci siamo trovati molto bene. Per noi Berlino non è mai stata cosa come l’Italia. Per questo la volontà di tornare in Italia è stata molto alta. Sono grato alla Fiorentina per questa opportunità. L’Atalanta è stata la fase migliore della mia carriera e poi l‘Inter è stata una squadra importante».

Gosens non dimentica la parentesi all’Inter: crescita!

STEP MENTALE – Per Gosens si tratta della terza squadra italiana, dopo Atalanta e Inter. Il tedesco non dimentica l’anno e mezzo a Milano e ne parla così: «Chiaro che con l’Atalanta giocavamo insieme da tanto tempo e la squadra girava benissimo. Io non sono cambiato tanto, anzi sono cresciuto perché l’esperienza all’Inter mi ha aiutato a livello di mentalità. Anche a Berlino sono cresciuto come forma fisica e anche a livello mentale. Quindi ci sono tutti i presupposti per essere quello dell’Atalanta».