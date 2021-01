Gosens, messaggio a Inter, Milan e Juventus: Â«Scudetto? Bella parola!Â»

Gosens, messaggio a Inter, Milan e Juventus: «Scudetto? Bella parola!»

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Nel prepartita della sfida tra Atalanta e Genoa, in programma alle ore 18.00, Robin Gosens ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”. L’esterno tedesco dei bergamaschi ha parlato della voglia di lottare per lo Scudetto, mandando un messaggio a Inter, Milan, Juventus e non solo.

OBIETTIVI – Robin Gosens ha ben chiari i suoi obiettivi e quelli della sua squadra. Intervistato da “Sky Sport” nel prepartita della sfida tra Atalanta e Genoa, l’esterno tedesco ha lanciato un messaggio in vista della lotta Scudetto contro Inter, Milan – con cui i bergamaschi giocheranno la prossima settimana – e Juventus: «Scudetto è sicuramente una bella parola, stiamo molto bene e abbiamo un obiettivo, ovvero continuare così come stiamo facendo. Poi ho sempre detto che ci piace molto giocare in Champions League, la qualificazione è il primo obiettivo, poi vediamo cosa succederà».

Fonte – Sky Sport