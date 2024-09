Gosens: «Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi, facile adattamento»

Gosens è ritornato in Italia dopo l’esperienza all’Union Berlino. Il laterale tedesco, ex Inter, subito decisivo per la Fiorentina contro il Monza.

ADATTAMENTO – Robin Gosens subito decisivo per la Fiorentina. Il laterale tedesco ha infatti trovato il gol del pareggio al 95′ evitando a Raffaele Palladino la prima sconfitta stagionale. Subito dopo la partita, l’ex giocatore dell’Inter è stato intercettato dai colleghi di Dazn. Queste le sue parole: «Sono qui per aiutare la squadra ma volevo vincere, quindi sono contento ma era meglio la vittoria. Cosa ha chiesto Palladino? Di fare le cose che sono abituato a fare. Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che lavorano in maniera simile quindi l’adattamento è più facile. Sono contento di aver fatto la mia partita».