Gosens-Inter, scattato l’obbligo di riscatto! Tutte le cifre dell’operazione

L’Atalanta ha pubblicato il bilancio del 2021, con alcune voci che interessano anche l’Inter. Secondo quanto si legge sui documenti, infatti, è ufficialmente scattato l’obbligo di riscatto per Robin Gosens.

DA DIRITTO A OBBLIGO – Come annunciato al momento della firma, Robin Gosens è stato prelevato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Che sarebbe poi diventato obbligo al verificarsi di determinate condizioni (vedi comunicato). Obbligo che è ufficialmente scattato, come sottolineato dall’Atalanta nel proprio bilancio. Sui documenti pubblicati, si può infatti leggere: “Nella campagna trasferimenti invernale, la società ha ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni del calciatore Robin Gosens per totali EUR 25.000.000, di cui 15.000.000 a titolo di acquisto definitivo (già maturato in data odierna) ed EUR 10.000.000 per premi e/o indennizzi“.